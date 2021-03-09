«Больно даже смотреть». Два люксовых авто не поделили проезд во Владивостоке

Обе машины пострадали довольно серьезно. Фото: Instagram/AK_VDK

Авария с участием двух автомобилей Lexus произошла в праздничные выходные во Владивостоке. Машины не смогли разъехаться в районе развязки на Гоголя. По словам очевидцев, джип занесло на собрата по автоконцерну на скользком участке дороги.

ДТП случилось в районе дома №59 на проспекте Красного Знамени. Водитель Lexus GX460 не справился су правлением при спуске с моста и протаранил проезжающий по главной дороге Lexus RX. Повреждения оказались довольно серьезные, ремонт обоих авто выйдет в кругленькую сумму.

Удар пришелся в двери и стойку. Фото: Instagram/AK_VDK, dps_vl

«Сейчас по всему городу такая тема... Днем тепло было, вечером подморозило чуть-чуть и корка льда везде не особо заметная...», «Дело не в состоянии дорожного покрытия, GX460 шел прилично, тормозил в последний момент», «Там ужасно скользко. А главное, не особо-то и видно. Сама чуть не улетела, не ожидая такой подставы», «Лексусы бьются, аж щепки летят», – комментируют дорогую аварию жители города.