На 3,3 миллиарда рублей в 2020 году незаконно вырубили леса в Приморье

Часть техники, использовавшейся при незаконной заготовки древесины в Приморье. Фото: Министерство лесного и охотничьего хозяйства края

Министерство лесного и охотничьего хозяйства Приморского края подвело первые итоги мероприятий по противодействию незаконным рубкам в 2020 году.

Сообщается, что в прошлом году на территории лесного фонда региона выявлено около 300 фактов незаконной рубки леса, объем вырубленных деревьев составил 57,5 тысячи кубометров древесины, причинен ущерб природе — 3,3 миллиарда рублей.

По словам министра лесного и охотничьего хозяйства края Константина Степанова, наиболее проблемными лесничествами по незаконным рубкам являются Тернейское и Кавалеровское. На них приходится более 90% объемов незаконно заготовленной древесины и причиненного ущерба, 50% выявленных случаев незаконных рубок.

У «черных лесорубов» в этих лесничествах уже в нынешнем году изъято семь единиц специализированной лесозаготовительной техники, включая бульдозер, два трактора, четыре скидера, а также четыре бензопилы и 265 кубометров древесины дуба. В пункте приема древесины полиция задержала более 1200 кубометров древесины дуба, имеющей признаки незаконной заготовленной.

«Как показывает практика, именно безвозвратное изъятие браконьерской техники становится главным условием прекращения незаконных рубок», — рассказал Константин Степанов.

Министерство тесно взаимодействует с УМВД России по Приморскому краю, УФСБ России по Приморскому краю и общественными природоохранными организациями, в частности АНО «Центр «Амурский тигр». Скоро региональный минлесхоз заключит соглашение с центром, чтобы более оперативно решать вопросы по изъятию техники и ее хранению.

Как сообщил директор организации Сергей Арамилев, «Центр «Амурский тигр» видит два направления совместной работы: создание, оснащение и поддержка деятельности специальных оперативных групп и обеспечение конфискации техники, которую используют в незаконных рубках, чтобы она не возвращалась в руки преступников.

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