Танцы на пешеходном переходе устроили молодые люди в Находке

Флешмоб на дороге в Находке. Скриншот видео: instagram.com/primorye_online

Двенадцать человек устроили танцы прямо на одной из автомобильных дорог Находки. Правда, нужно отметить, что танец молодых людей длился около 20 секунд, лишь пока горел красный свет светофора, запрещающий двигаться автомобилям.

Чему или кому был посвящен флешмоб, видео которого появилось в одном из популярных в Приморье Instagram-пабликов, пока остается неизвестным. Возможно, это часть более широкого замысла, о котором жители края узнают позже. Судя по паре дублей, которые выложены в соцсети, ребята минимум дважды станцевали на переходе.

Сложно сказать, как отнеслись к акции в духе тик-тока автомобилисты, но слышно, что кто-то из водителей даже пытается "подыгрывать" звучащей музыке с помощью сигнала свой машины.

Надо отметить, что и подписчики паблика, комментирующие видеокадры, в подавляющем большинстве отнеслись в выходке молодежи по-доброму, без осуждения.

«Молодежь развлекается. Весело. Никому не помешали».

«Будьте счастливы!!! У вас получился отличный танец! Свежо и необычно!».

«А кому они помешали? Пляшут на разрешающий сигнал светофора».

«Молодцы, хоть частичка позитива, а то кругом один негатив...»

«Классно, настроение народу подняли».

Кто-то выдвинул версию, что флешмоб адресован водителям и призывает их быть внимательней на пешеходных переходах.

А некоторые из комментирующих даже написали неизвестным танцорам: «Спасибо!».

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