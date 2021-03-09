«По-моему, труп лежит»: семья с детьми утонула, провалившись под лед в Приморье

Видео снято в районе Тавричанки. Фото: принтскрин видео.

Жуткое сообщение появилось в одной из групп в соцсетях. Пятнадцатисекундное видео сопровождалось коротким постом, от которого невольно пробегают мурашки. «Район Тавричанки. Утонула семья - трое детей и двое взрослых. Мама, видно, успела выйти из машины, но замерзла на льду» - пишут пользователи сети.

На видео несколько мужчин идут по замерзшему льду и комментируют происходящее: «По-моему, труп лежит» - говорит автор видео. Стоит отметить, что сейчас на место, где предположительно утонула семья, выехала следственно-оперативная группа. Им и предстоит выяснить, достоверность сведений о трагедии. Пока же точно неизвестно, были ли в машине дети, сколько человек находились в салоне и была ли машина вообще. Пробелы восполнятся после проведения проверки, которую инициировал по сообщению в сети СК.

Тем временем, в социальных сетях десятки приморцев уже выразили свои соболезнования родным и близким утонувшей семьи. Больше всего горожан возмущает выход на лед в марте, когда в красе во всю идут весенние процессы.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14