«Автоподстава, но вину не доказать». Серьезное ДТП с пострадавшей разыгралось во Владивостоке

Авария случилась на подъеме к БАМу. Фото: Instagram/AK_VDK, dps_vl

Серьезное ДТП произошло в ночное время в Первореченском районе Владивостока. По словам очевидцев, водитель Toyota Crown буквально влетел в Toyota Land Cruiser Prado. Не обошлось без пострадавших. Экипаж джипа уверен, что нарвались на автоподставщика.

История развернулась в районе дома №20 на Волгоградской. Аварии на данном перекрестке происходят довольно часто, но новое ДТП вызвало много вопросов, как у обычных обывателей, так и у специалистов. Стоит отметить, чтоCrown действительно находился на главной дороге, но вполне мог притормозить перед выезжающим джипом.

– Будьте аккуратны. Моя мама попала в это ДТП, сильно ушибла ногу. 20 лет ездит по этим перекресткам на БАМе и без всяких казусов. ГАИ и аварийный комиссар подтвердили, что это – автоподстава, но скорее всего, их вину не докажут, – поделилась в сети дочь пострадавшей.

Женщине понадобилась помощь медиков. Фото: Instagram/AK_VDK, dps_vl

Догадки девушки подтвердили и другие жители города.

«Я знаю где он живет. У него три таких Crown и два Mark. Он специально дует минимум 60 и разбивает машины», «Когда уже эту кормушку прикроют?», «Сколько таких чертей уже развилось. Это, что народная забава стала тачку бить с разгона?» – высказываются в сети приморцы.

Разобраться в ДТП теперь предстоит специалистам.