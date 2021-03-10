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Общество

Во Владивостоке ФСБ задержала известного приморского бизнесмена Дениса Сарану

Прошли обыски во «Владивостокском морском рыбном порту», членом совета директоров которого является предприниматель
Никита СЕРГЕЕВНикита СЕРГЕЕВ
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Денис Сарана. Фото: сайт primorsky.ru

Денис Сарана. Фото: сайт primorsky.ru

Сотрудники УФСБ по Приморском краю совместно со следователями регионального СУ СК России по Приморском краю провели обыски в офисных помещениях ОАО «Владивостокский морской рыбный порт». Об этом сообщил Telegram-канал «Вести. Приморье».

Также обыски прошли у члена совета директоров порта Дениса Сараны и ряда подконтрольных ему компаний входящих в группу ооо «Металлторг».

Сообщается, что следственные мероприятия проводятся в рамках дела о незаконном экспорте стратегических товаров — металлического лома на сумму более 1 миллиарда рублей.

По данным источников в правоохранительных органах, в настоящее время Денис Сарана и еще шесть сотрудников, подконтрольных ему фирм, задержаны и находятся на допросе следователей.