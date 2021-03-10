В Спасском райне Приморья обнаружена незаконная вырубка леса на сумму более 24 миллионов рублей

В Приморье выявили незаконную рубку леса в Реттиховском участковом лесничестве Спасского лесничества Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

По факту незаконных рубок на территории Спасского района Приморья возбуждено уголовное дело.

По данным министерства лесного хозяйства региона, в конце прошлой недели госинспекторы и сотрудники силовых структур выявили незаконную рубку леса в Реттиховском участковом лесничестве Спасского лесничества.

«Объем незаконной срубленной древесины дуба составил 56 кубических метров, причиненный ущерб — 24,4 миллиона рублей. На месте задержаны два лица, причастность которых устанавливается, обнаружен трактор, а также изъята незаконно заготовленная древесина дуба. Трактор и древесина вывезены для хранения в качестве вещественных доказательств совершения преступления», — прокомментировали представители министерства.