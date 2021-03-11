Все сносят, вокруг мусор. Очевидец показал, что осталось от одного из самых популярных пляжей в Приморье

Бухту Лазурную теперь не узнать Фото: Милана СОКОЛ

Горы строительного мусора, полуразрушенные здания и опустевший пляж – такую картину житель Приморья застав в бухте Лазурная, более известной многим как Шамора. В преддверии летнего отдыха территория выглядит крайне удручающе. Поэтому вполне естественно, что видео взбудоражило сети.

Многочисленные кафе, забегаловки и палатки, стоящие вблизи пешеходной дорожки, попали под снос. Большая часть построек уже канула в лету, а вот горы мусора, оставшиеся при разборе пока лежат мертвым грузом на пляже. Это и вызвало беспокойство местных жителей.

«Интересно – под кого зачищают?», «Кто-то землю купил», «А почему нельзя оставить свободным пляж, сделать большие парковки вдоль трассы, а через дорогу построить отели и рестораны как за границей? Чтобы прям как в Рио-де-Жанейро», «Похоже, под москвичей готовят», – высказываются в сети приморцы.

Нашлись и те, кто более осведомлен о происходящем.

– Есть проект администрации, вместо демонтированных построек будут однообразные постройки под те же кафе. После того как все разберут свои сооружения, приедет техника убирать мусор. И начнется строительство, – поделился в сети один из местных жителей.

Напомним, освобождение Шаморы от незаконных построек началось еще несколько лет назад. При этом под снос пошли капитальные здания. Пляж ждут кардинальные перемены, но очевидно, что до начала сезона снести и построить заново, уже не получится.

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