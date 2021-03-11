«Цифровой спецназ» должен появиться в каждом вузе

Главной темой для обсуждения стал дефицит IT-специалистов на рынке труда. По словам Дмитрия Чернышенко, на сегодняшний день по разным оценкам не хватает от 700 тысяч до миллиона человек. Сейчас происходит стремительная цифровизация всех сфер жизни, и эти кадры необходимы для строительства новой экономике страны. Главная роль в этом деле отведена российским вузам. Чернышенко отметил, что студент любой специальности, а не только "чистый айтишник", должен обладать теми или иными цифровыми компетенциями.

В связи с этим возник другой вопрос: "А кто будет их учить?". По словам Дмитрия Чернышенко, до 2024 года требуется переподготовить 80 тысяч педагогов, чтобы они превосходили по своим знаниям коллег из высокотехнологичных компаний. Вице-премьер поручил министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову ввести в каждом вузе должность проректора по цифровой трансформации. "Это наш цифровой спецназ", - заметил он. В последствии каждый из этих проректоров должен будет разработать программу развития и защитить ее в Минобразования.

«Первое домашнее задание нашим руководителям цифровой трансформации, заместителям ректоров, которые, я надеюсь, будут определены в кратчайшие сроки, - получить достоверные данные по поводу того, кто из обученных пошел на какую специальность в итоге. <...> Очень странно, если вуз выпускает экономистов, а они в большинстве своем устраиваются не экономистами, к примеру. Вот эту аналитику тоже хотелось бы в качестве первого тестового задания от наших руководителей цифровой трансформации получить", - приводит слова Чернышенко аппарат вице-премьера.

Вице-премьер отметил, что это сложная, амбициозная задача, ее будет непросто сделать, но именно такой темп задал президент страны.

Дальневосточный федеральный университет, как ведущий центр подготовки кадров для цифровой экономики в макрорегионе, последовательно наращивает партнерское взаимодействие с ведущими технологическими и IT-компаниями страны, в том числе оперативно реагируя на их запросы по подготовке высококвалифицированных специалистов и внимательно отслеживая карьерные траектории своих выпускников.

«ДВФУ уже несколько лет расширяет набор на программы в области информационных технологий, программирования, компьютерных наук и в этом году предлагает абитуриентам 849 бюджетных мест на IT-направления. Мы тщательно прогнозируем востребованность этих специалистов на рубеже 4-6 лет и готовим их по индивидуальным траекториям вместе с нашими партнерами, совместно определяем компетенции, позволяющие молодым людям строить эффективно экономику 21 века. Кроме того, в кампусе ДВФУ открывают свои офисы и центры разработок крупные российские технологические и IT-компании, которые вместе с образовательными и исследовательскими подразделениями вуза работают над проектами в области «больших данных», искусственного интеллекта, информационной безопасности, виртуальной и дополненной реальности. Наши студенты еще до получения диплома имеют возможность трудоустроиться в них и работать по специальности всего в нескольких шагах от учебных аудиторий», — прокомментировал ректор ДВФУ Никита Анисимов, принимавший участие в совещании в Иннополисе.

Напомним, по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина в Дальневосточном федеральном университете на острове Русский создается научно-образовательный и технологический центр мирового уровня, включающий технопарк, центр цифрового развития, инжиниринговые подразделения, центры исследований и разработок госкорпораций и ведущих технологических компаний страны.