Собаки — причина захода тигров в поселки Приморья, считают специалисты «Центра «Амурский тигр»

Собаки напали на беременную оленуху возле центра реабилитации диких животных в Приморье. Скриншот видео: instagram.com/amurtigercenter

Специалисты «Центра «Амурский тигр» считают, что одной из самых распространенных причин захода тигров в населенные пункты Приморского края являются собаки. Об этом зоозащитниками был сделан пост в официальном аккаунте центра в Facebook.

Упоминая о том, что наплевательское отношение со стороны людей и непростая жизнь делают собак агрессивными и опасными для самого человека, представители организации обращают внимание на то, что собаки представляют опасность и для диких животных.

В качестве примера в соцсети выложено видео, комментарий к которому сообщает, что возле центра реабилитации диких животных установили фотоловушки, чтобы посмотреть, какие из животных обитают рядом.

Вместо кадров мирной таежной жизни камера фотоловушки сняла как пара собак из ближайшего поселка нападает на беременную оленуху. Специалисты акцентируют внимание своих читателей на том, что псы имеют ошейники, а значит имеют и хозяев.

Защитники животных обращаются к жителям таежных населенных пунктов со словами: «Следите за своими питомцами и контролируйте их. Если вы позволяете им бегать в лес и нападать на диких животных, то не стоит потом удивляться, что дикие животные пришли за собаками».

Приморцев также убедительно просят не устраивать несанкционированных свалок, на которых селятся и потом плодятся бездомные собаки.

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