18-летнего мошенника задержали в Приморье после «покупки» 103 роз и большого плюшевого медведя

Мошенник из Приморья обманул людей на сумму более 120 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полиция в Уссурийске завершила расследование уголовного дела о серии мошенничеств с использованием информационных технологий.

Ранее судимый за преступления имущественного характера 18-летний житель села Михайловка находил в Интернете объявления о продаже мобильных телефонов и на встрече с продавцами демонстрировал им фейковое уведомление о якобы осуществленном переводе денег на их счет.

В сферу интересов мошенника входили не только модные модели смартфонов, но и детская одежда и обувь, цветы, мягкие игрушки. Жулик трижды посещал торговые точки, где обманным путем приобретал товары, не оплатив покупки. «Купленные» криминальным способом вещи парень продавал.

С февраля по май 2020 года в дежурной части отдела полиции было зарегистрировано семь обращений граждан о хищении имущества обманным путем.

Ловкача задержали сотрудники патрульно-постовой службы после того, как он обманул продавца цветочного павильона, купив букет из 103 роз и большого плюшевого медведя.

Материальный ущерб, который мошенник нанес потерпевшим, оценен в сумму более 120 тысяч рублей. Имущество обманутых людей частично изъято и возвращено потерпевшим.

Судить сельчанина будут по частям 1 и 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину», объединенным в одно производство. Во время следствия фигурант дела находился под стражей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Молодой человек может лишиться свободы на срок до пяти лет, сообщает пресс-служба ОМВД России по городу Уссурийску.

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