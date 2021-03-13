Гражданин Китая, напавший с ножом на охранника, девять лет скрывался от правосудия

Гражданин Китая в 2011 году был объявлен в международный розыск за нападение на охранника кафе во Владивостоке

Гражданин Китая, скрывавшийся от правосудия девять лет, пойдет под суд. В далеком 2011-м он с ножом напал на охранника кафе и чуть не убил его.

Как установили следователи, 2 мая 2011 года обвиняемый работал управляющим одного из кафе на Океанском проспекте во Владивостоке. Изрядно выпив, он начал конфликтовать с охранником заведения. Выхватив нож, он напал на своего обидчика и нанес ему несколько ударов в голову, шею и в область плеча.

Все могло закончится трагедией, если бы в этот момент в кафе не зашел другой охранник. Увидев разъяренного мужчину с ножом, он бросил в него металлоискатель и телефон. Агрессивный управляющий переключил свое внимание на второго охранника и ударил того ножом в плечо, после чего убежал.

Долгое время мужчина скрывался от следствия, он даже был объявлен в международный розыск. В 2020 году его все же нашли и доставили во Владивосток для разбирательства. Его обвиняют в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью и в покушении на убийство. Уголовное дело направлено в суд.