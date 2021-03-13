Полиция нашла пропавшего без вести 12-летнего школьника

Сергей Иванов, Юрий Шаврин и Александр Лагутенко Фото: 25.mvd.ru

В Приморье полицейские нашли пропавшего без вести 12-летнего школьника. Его обнаружили в пригороде Владивостока сотрудники спецроты Госавтоинспекции Приморья.

Мальчик ушел из дома из-за ссоры с родителями. Обеспокоенные родители не стали дожидаться, пока мальчик сам вернется домой и обратились в полицию. Информация о приметах ребенка была направлена наружным нарядам полиции, в том числе экипажу отдельной специализированной роты ДПС Госавтоинспекции Приморского края в составе Сергея Иванова, Юрия Шаврина и Александра Лагутенко.

Рота патрулировала улицу Клары Цеткин, где инспекторы и заметили мальчика, похожего на пропавшего школьника. Мальчик сам рассказал полицейским, что это именно он, кого разыскивают родители.

Полицейские вернули школьника родителям и провели с ними профилактическую беседу.