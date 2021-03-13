Они разрывали несчастную на глазах прохожих: в Артеме стая бродяг загрызла насмерть собаку

В Артеме стая диких собак насмерть загрызла другую собаку. Местные жители пытались как-то спасти бедолагу, отогнав диких уличных псов, но, увы, ничего не получилось.

Согласно информации, распространенной в социальной сети, произошло все днем на улице Лазо в городе Артем.

"Стоял дикий вопль, сигналили машины, мужчина пытался разогнать агрессивных псов камнями. Мимо проходили дети и были вынуждены это лицезреть", - говорится в сообщении автора, ставшего очевидцем душераздирающего зрелища.

Местные жители уже не раз фиксируют нападение диких собак как на домашних животных, так и на людей. Ситуация со временем лучше, к сожалению, не становится.

"Ну почему никто не решает эту проблему? Неужели ждут, когда вот так же эти волки разорвут наших детей? Страшно выйти на улицу или, не дай бог, собаку выгулять", - пишет автор сообщения.