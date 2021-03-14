Во Владивостоке при исполнении обязанностей погиб инспектор ДПС

Фото: «Комсомольская правда».

Во Владивостоке произошла массовая авария. По предварительной информации, в ДТП погиб сотрудник полиции.

Инцидент случился ранним утром воскресенья, примерно в 07:00, в районе Ботанического сада. Очевидцы сообщают, что на данном участке трассы произошло столкновение сразу нескольких автомашин. К тому же, серьезно пострадал и полицейский автомобиль. Рядом с покореженными машинами стоит эвакуатор.

Чуть позже стало известно, что при исполнении служебных обязанностей в результате аварии погиб старший инспектор ДПС ОСР ГИБДД УМВД по Приморскому краю, старший лейтенант полиции. Мужчине было 35 лет, у него остались жена и дочь 4-5 лет.

В пресс-службе УМВД по Приморскому краю корреспонденту «КП» сообщили, что выясняют все обстоятельства случившегося. Редакция продолжает следить за развитием событий.

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