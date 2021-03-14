Стали известны подробности аварии во Владивостоке, в которой погиб инспектор ДПС

Фото: dpskontrol125rus.

Во Владивостоке проводят проверку по факту аварии, в которой погиб сотрудник полиции, находящийся при исполнении служебных обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления следственного комитета по Приморскому краю.

В ведомстве рассказали, что на дороге в районе улицы Маковского во Владивостоке произошла массовая авария. Автомобиль марки Toyota Carinа протаранил авто Toyota Prius.

Фото: dpskontrol125rus.

Последний, в свою очередь столкнулся со служебным автомобилем ДПС, возле которого и стоял сотрудник полиции. От полученных травм инспектор скончался на месте происшествия.

Сейчас по факту случившегося проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: dpskontrol125rus.

В социальных сетях приморцы выражают семье погибшего свои соболезнования. Как ранее сообщала «КП», у молодого 35-летнего мужчины осталась жена и дочь 4-5 лет.

К слову, нашлись и очевидцы аварии. Один из комментаторов пишет, что скорость одного из автомобиля была запредельная, чего не скажешь, конечно, по повреждениям транспорта.

- Не летел бы, может простое банальное дтп было, - пишет подписчик одного из пабликов.

Другие же очевидцы рассказывают, что ранним утром на этом участке трассы сегодня была гололедица.

- Там по двум полосам бежит вода, гололёд был очень сильный, - сообщает приморский автолюбитель.

Возможно, два этих фактора – высокая скорость в сочетании с гололедом – стали причиной трагедии, унесшей жизнь старшего лейтенанта.

Редакция «Комсомольской правды» продолжает следить за развитием событий.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14