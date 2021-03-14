Светофоры во Владивостоке начнут самостоятельно управлять движением на дорогах

Фото: пресс-служба администрации Владивостока.

«Умные светофоры» появятся на дорогах Владивостока. Монтаж конструкций, расположенных на нескольких улицах, уже завершен. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Светофоры на улицах Нейбута и Адмирала Юмашева будут самостоятельно изменять время работы секций в зависимости от дорожной ситуации. В течение следующих недель система соберет данные по трафику, а после – начнет применять их в работе, но пока только в тестовом режиме. После этого светофоры начнут самостоятельно управлять движением на дорогах города. Планируется, что пропускная способность перекрестков повысится.

Сейчас «умные светофоры» установлены на улицах Нейбута и Ладыгина, Адмирала Юмашева и Адмирала Кузнецова. Специальные датчики подсчитывают количество машин, которые ожидают разрешающий сигнал светофора, а контролеры настраивают сигналы секций светофоров в зависимости от длины очереди. Таким образом, в скором времени водителям не придется понапрасну ждать зеленого света, если по другому направлению нет транспорта.