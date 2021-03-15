Во Владивостоке готовят документацию по благоустройству еще шести общественных территорий

Начало работ по нацпроекту «Жилье и городская среда» в 2021 году начнут во Владивостоке в мае Фото: Администрация Владивостока

По заказу Дирекции общественных пространств Владивостока подрядчики начали подготовку рабочей и сметной документаций на благоустройство шести территорий города: набережных в районе улицы Татарской и на Второй речке, сквера Комсомольцев, общественных территорий улиц Ульяновской, Тунгусской и сопки Бурачка.

Как уточняют представители Дирекции, это уже третий этап реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2021 году. Подготовка к благоустройству названных территорий началась в прошлом году. На первом этапе горожане ответили на вопросы онлайн-анкеты о путях развития общественных пространств. На основе анкет архитекторы разработали дизайн-проекты, которые затем представили горожанам.

«По пяти объектам из шести общественные слушания уже прошли. Все конструктивные замечания и пожелания горожан учтены и внесены в итоговые варианты проектов. Концепцию развития общественной территории на улице Тунгусской жителями представят в ближайшее время», — сообщили специалисты.

На сопке Бурачка планируется создать четыре видовые площадки, высадить деревья, смонтировать освещение. На набережной в районе улицы Татарской появится «Зона для созерцания», спортивная лужайка и пляж. Место для отдыха также планируют создать на набережной в районе Второй речки, разобьют сквер на месте стихийной парковки на улице Ульяновской, в сквере Комсомольцев хотят устроить зону спокойного отдыха, спортплощадку и детскую игровую зону. Начало работ запланировано в мае.

Кроме того, в скверах на улицах Верхнепортовой, Русской и Матросский в этом году начнется второй этап работ благоустройства.

26 апреля стартует общероссийское голосование за объекты, которые должны быть благоустроены по нацпроекту «Жилье и городская среда» в следующем — 2022 году. Голосование пройдет на единой для всей страны онлайн-платформе.

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