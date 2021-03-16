Во Владивостоке суд вынес приговоры организатору и работникам трех подпольных казино

Во Владивостоке состоялся суд над организатором нелегальных азартных игр и людьми, на него работавшими Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ленинский районный суд Владивостока вынес приговор четырем местным жителям, занимавшимся незаконной организацией и проведением азартных игр.

С марта 2017 года по январь 2020 года в помещениях на Партизанском проспекте, на улицах Верхнепортовой и Луговой нелегально проводились азартные игры с использованием игрового оборудования. Их организатор разработал меры конспирации, а также привлек к участию в игорной деятельности двух человек, которых назначил управляющими игорными заведениями. Еще один человек перевозил деньги из игорных заведений, занимался поставкой продуктов и напитков, которые продавались в розницу игрокам.

С помощью Интернет-программы посетители подпольных казино оплачивали ставки. Им предоставлялись услуги доступа к ресурсам, содержащим программный контент.

При проведении операций по закрытию казино сотрудники УФСБ России по Приморскому краю изъяли 24 системных блока, на которых проводились азартные игры.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Приморского края, на судебном заседании подсудимые вину признали в полном объеме и в содеянном раскаялись.

Судили приморцев по части 3 статьи 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет», части 5 статьи 33, части 3 статьи 171.2 УК РФ Пособничество в организации и проведении азартных игр".

В зависимости от роли каждого, суд назначил организатору 2 года 4 месяца лишения свободы условно, управляющим игорных заведений — по 1 году 10 месяцев лишения свободы условно, пособнику — лишение свободы на 1 год 6 месяцев условно.

Приговор вступил в законную силу.

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