Рассыпавшиеся бордюры на улице Капитана Шефнера во Владивостоке подрядчик заменит за своей счет

Многие бордюры на улице Шефнера просто рассыпались. Фото: сайт VL.ru

Подрядная организация, устанавливавшая бордюры на улице Капитана Шефнера во Владивостоке будет устранять повреждения ограждений по гарантии.

Бордюры на одной из самых крутых улиц столицы Приморья были установлены в ходе капитальных ремонтных работ, которые проводились в ноябре 2019 года. По прошествии менее полутора лет многие из них просто рассыпались.

Полностью ремонт дороги и ливневой канализации стоил городу 48 миллионов рублей. Работы выполнил подрядчик ООО «Федерал Строй», часть работ сделала компания «Трансстроймеханизация».

Как сообщил VL.ru со ссылкой на администрацию Владивостока, подрядчик восстановит бордюры по существующим гарантийным обязательствам. Гарантия, согласно контракту, составляет три года.

На улице Капитана Шефнера подрядчику уже приходилось за свой счет исправлять собственную некачественную работу, когда весной и летом прошлого года на тротуаре начали появляться ямы.

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