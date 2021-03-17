«Освобождают место, для постройки нового ТЦ». Во Владивостоке сносят уродливый самострой

Во Владивостоке сносят старый ТЦ Фото: принтскрин видео.

Старый торговый центр, больше похожий на теплицу, расположенный в районе площади Баляева, пошел под снос. Ангар, уродующий облик города, уже долгое время полупустой, поэтому местные жители сожаления по поводу демонтажа не высказали. Зато в социальных сетях появились опасения по поводу очередной стройки на вакантном местечке.

Как уверяют жители района, торговый центр был построен еще в 90-х. Сначала здесь располагались китайцы, потом он пустовал, через какое-то время снова появлялись торговые ряды. Но в последние годы торговля не велась, зато на втором этаже был просторный зал, где можно было поиграть в настольный теннис, за приемлемую сумму. Пожалуй, это единственный момент, который вызвал огорчения у пары посетителей при сносе ТЦ.

«Место под ТЦ освобождают», «Построят новый торговый центр, а то во Владивостоке их мало», «Теплица какая то», «Зачем его вообще строили?», «Он то пустой стоял, то торгаши там были. С самого начала он был бесперспективный, всегда заброшенный стоял, уродец», «Да туда кроме наркоманов никто не заходил», «Правильно делают. Зачем там это бесполезное безобразие стояло», «Освобождают место для полезного безобразия», «Можно было поиграть в настольный теннис, бабуля с дедулей хозяйничали», – делятся мнениями в интернете жители Владивостока.