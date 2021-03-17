В Приморье задержан преступник-рецидивист, грабивший, чтобы содержать свою возлюбленную

Грабителя, напавшего на продавца в Артеме, задержала полиция. Сриншот видео: пресс-служба ОМВД России по городу Артему

В Артеме заключили под стражу мужчину, подозреваемого в серии разбойных нападений на территории Приморья.

Поиски преступника начались после того, как в дежурную часть полиции города поступило сообщение сотрудницы аптеки, расположенной на площади Ленина. Женщина рассказала, что неизвестный мужчина забрал деньги из кассы.

На записи камеры видеонаблюдения видно, как в аптеку заходит злоумышленник в медицинской маске. Он, причинив телесные повреждения провизору, забирает из кассы деньги и скрывается. Добыча бандита в этот раз была мизерной — 1,5 тысячи рублей.

В тот же день аналогичное заявление поступило от работницы продуктового магазина, расположенного на улице Октябрьской. Угрожая продавцу ножом, грабитель обчистил кассу на шесть тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по городу Артему и УМВД России по Приморскому краю совместно установили личность подозреваемого. При силовой поддержке отряда спецназначения «Гром» была проведена спецоперация и задержан 35-летний житель Большого Камня.

Выяснилось, что задержанного уже неоднократно привлекали к уголовной ответственности за разбойные нападения и грабежи. В последний раз он освободился из мест лишения свободы в декабре 2020 года.

Грабитель поведал полицейским романтическую историю о том, что пошел на преступления из-за любви к женщине, с которой познакомился после освобождения. Влюбленный урка хотел таким образом обеспечить достойное содержание своей дамы сердца.

Была установлена причастность гражданина минимум к еще двум подобным преступлениям, совершенным на территории Приморского края.

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Расследование уголовных дел продолжается, сообщила пресс-служба ОМВД России по городу Артему.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14