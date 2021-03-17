За плохую уборку снега зимой начальник Управления дорог Владивостока был оштрафован

Прокуратура Владивостока дала неудовлетворительную оценку работы по уборке улиц зимой Фото: Алексей САМУСЬКОВ

По инициативе прокуратуры Владивостока начальник Управления дорог и благоустройства администрации города дважды привлечен к административной ответственности. Чиновник оштрафован на общую сумму 40 тысяч рублей по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог либо непринятие мер по своевременному устранению помех в дорожном движении».

Как ранее сообщало надзорное ведомство, минувшей зимой прокуратура дала неудовлетворительную оценку работы городских властей, оказавшихся неспособными противостоять последствиям погодных явлений.

Тогда во время проверок прокуратурами районов города было выявлено более 400 участков автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, которые в нарушение установленных сроков не были очищены от снега и льда.

По результатам рассмотрения принятых мер реагирования все выявленные участки приведены в соответствие с требованиями в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

По сообщению пресс-службы ведомства, до сих пор не рассмотрено исковое заявление прокурора города о возложении на администрацию Владивостока обязанности предусмотреть и приобрести необходимый материальный резерв специализированной техники и средств в количестве, позволяющем устранить последствия погодных явлений во Владивостокском городском округе в зимнее время.

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