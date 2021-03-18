Минобороны опровергло информацию о взрыве на военном корабле в городе Фокино

Минобороны сообщило, что в последние дни на ТОФ не было происшествий связанных с обслуживанием вооружения кораблей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Министерство обороны России опровергло информацию, появившуюся в ряде СМИ, о взрыве торпед и мин, который якобы произошел при выгрузке с большого противолодочного корабля в Приморье в городе Фокино 10 марта.

В частности на сайте телеканала РЕН ТВ появилось сообщение, что в результате взрыва пострадали семеро человек. ЧП якобы произошло в момент, когда плавучий кран выгружал из БПК минно-торпедное оружие. После мощного хлопка, случившегося на территории плавкрана, начался пожар и последующее обрушение стрелы крана на борт корабля. Сообщалось также об отравлении военнослужащих нервно-паралитическим веществом (возможно, продуктами горения) и пробоине в борту корабля, полученной от обрушения крана.

«Информация, опубликованная в отдельных средствах массовой информации, о якобы взрыве 10 марта сего года торпед при выгрузке с большого противолодочного корабля в Приморье, не соответствует действительности. Никаких происшествий, связанных с обслуживанием вооружения кораблей и судов Тихоокеанского флота, не было», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

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