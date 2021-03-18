Три года колонии строгого режима получил житель Владивостока за ложный звонок о бомбе

Во Владивостоке телефонного террориста осудили на три года два месяца лишения свободы Фото: pixabay.com

Во Владивостоке Ленинский районный суд приговорил к реальному сроку лишения свободы лжетеррориста, сообщившего о заминировании учебного заведения.

В 2018 году ранее судимый житель столицы Приморья, выпив, из хулиганских побуждений позвонил оператору экстренной службы «112» и анонимно сообщил о заложенном взрывном устройстве в одном из высших учебных заведений города. Во время проверки сообщения уполномоченные органы выяснили, что звонок ложный.

Мужчину признали виновным по части 2 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающего опасность гибели людей, либо наступления иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений, совершенное в отношении объекта социальной инфраструктуры».

Суд назначил фейковому террористу наказание — 3 года 2 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. По информации пресс-службы Прокуратуры Приморского края, приговор не вступил в законную силу.

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