Во Владивостоке начали восстанавливать фасад исторического здания на улице Светланской

Здание на Светланской, 87. Фото: Анастасия Котлярова

Восстановление фасада исторического здания, расположенного по адресу: Светланская, 87 началось во Владивостоке.

Старый дом 1939 года постройки за последнюю пару лет ремонтировали уже дважды. Причем в 2020 году был произведен капитальный ремонт здания. Его закончили в сентябре. Тогда же над Приморьем прошел тайфун Майсак.

Как сообщает пресс-служба администрации Владивостока, именно прошлогодний тайфун стал причиной нынешнего ремонта. Затекания воды во время сильного ливня под карниз кровли привели к тому, что сейчас от верхней части фасада отваливаются куски штукатурки, крыша протекает и на стенах последнего этажа появляются вздутия.

По данным пресс-службы, вчера подрядчики встретились с представителями обслуживающей дом организации и обсудили с ними дальнейший план работы. Сообщается, что сначала разберут элементы фасада, которые могут обрушиться. Позже проведут восстановительный ремонт.

Завершить работы планируют к середине мая.

Дожди Владивостока успели меньше чем за год испортить капитальный ремонт. Фото: Анастасия Котлярова

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14