Работает ФСБ. Главу Фонда капремонта в Приморье заподозрили в превышении полномочий

Источники сообщают о задержании директора Фонда капремонда. Фото: fkr25.ru

Директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае заподозрили в превышении должностных полномочий. Как сообщает telegram-канал «Жертвы Priжима», в отношении Андрея Горелова возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ. По некоторым данным, речь может идти о взятке.

Андрей Горелов возглавляет Фонд капремонта с 2019 года. Ранее он был градоначальником Находки, однако и там не обошлось без скандала. Хотя по официальной версии, Горелов сам сложил полномочия, по неофициальным данным – главу попросили. А точнее настоятельно рекомендовали покинуть мэрское кресло после нескольких конфликтов с депутатами городской думы Находки.

В начале 2000-х Горелов поступил на службу в прокуратуру Надеждинского района. В 2003 Горелова перевели в Находку. После 6 лет в должности заместителя транспортного прокурора Андрей Евгеньевич возглавил ведомство. В 2013 специалист успел поработать в Хабаровске, а спустя год вернулся в Находку с тал начальником юридического отдела Думы НГО. В должности главы города Горелов проработал с февраля 2016 по апрель 2018 года.

На данный момент информация о причинах расследования в отношении руководителя выясняется.