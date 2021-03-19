Расходы бюджета Владивостока увеличатся более чем на один миллиард рублей

Здание администрации Владивостока Фото: Милана СОКОЛ

Депутаты Думы Владивостока 18 марта на заседании комитета по бюджету, налогам и финансам рассмотрели очередные корректировки в главный финансовый документ столицы Приморья на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Учитывая внесенные изменения, основные параметры бюджета на конец марта по доходам составят 20,6 миллиарда рублей, по расходам — 20,54 миллиарда рублей, профицит — 57,09 миллиона рублей.

— Очередная корректировка городского бюджета, внесенная администрацией города, предусматривает увеличение расходов бюджета более чем на один миллиард рублей за счет межбюджетных трансфертов, налоговых и неналоговых доходов, — отметил председатель комитета Владимир Исаков.

По итогам обсуждения комитет рекомендовал Думе города Владивостока принять проект муниципального правового акта «О внесении изменений в муниципальный правовой акт города Владивостока от 24.12.2020 № 180-МПА «О бюджете Владивостокского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

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