Мэрия Владивостока пообещала горожанам помочь упорядочить парковку возле домов

Принять решение о парковке возле домов должны сами жители этих домов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мэрия Владивостока рекомендовала управляющим организациям города обследовать придомовые территории, находящиеся в их ведомстве, на необходимость ограничения парковки.

Руководству УК, ТСЖ, ЖСК и ТСН направлено письмо от управления содержания жилищного фонда (УСЖФ) администрации краевого центра, в котором предлагается выяснить, необходима ли установка запрещающих движение и парковку знаков, нанесение специальной разметки и установка ограждений. Информацию о необходимых мероприятиях просят предоставить в УСЖФ.

Представители администрации краевого центра акцентируют внимание на том, что запретов от властей города на парковку во дворах не будет, но власти готовы помочь жителям домов с согласованием движения машин на внутридворовой территории и установкой дорожных знаков.

«Если земля оформлена в собственность, то насильно знаки ставить никто не имеет права. Но есть управляющие компании, которые проводят работу с жителями, могут проводить собрания, убеждать людей. Мы со своей стороны тоже ведем работу, разъясняем, что упорядочивать парковку во дворах очень важно. Мы хотим помочь тем, кто считает, что у них запаркован въезд, и эту ситуацию можно урегулировать знаками. Мы готовы помогать дворам, но только после того, как они сами этого пожелают, — комментирует пресс-служба администрации Владивостока.

Чтобы принять решение по ограничению парковки, жильцам дома нужно провести собрание и одобрить выбор большинством голосов. Затем проект решения городская администрация поможет горожанам согласовать, а службы города готовы установить знаки.

Очередным поводом поднять вопрос о парковке на придомовых территориях послужила трагедия, случившаяся 2 марта в многоэтажном доме ЖК «Фрегат-2», где из-за пожара погибли два ребенка. Тогда из-за припаркованных у дома машин возникли сложности с подъездом пожарных расчетов.

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