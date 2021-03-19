За разбойное нападение в Артеме уголовник-рецидивист осужден на четыре года

На четыре года отправиться в колонию житель Приморья, попытавшийся украсть женскую сумку Фото: Алексей БУЛАТОВ

Артемовский городской суд вынес приговор мужчине, обвиняемому в совершении разбойного нападения.

В декабре 2019 года в полицию Артема поступило сообщение от местной жительницы о том, что на нее напал неизвестный гражданин в районе дома № 74 на улице Кирова. Грабитель сорвал с плеча женскую сумочку, в которой находились сотовый телефон и деньги. Ущерб пострадавшая оценила в 14 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю, задержать злоумышленника помог неравнодушный местный житель. Услышав женский крик, мужчина поспешил на помощь. Он догнал грабителя и удерживал его до приезда полицейских. Задержанного доставили в отдел полиции, а потерпевшей пришлось обратиться за помощью в медицинское учреждение.

Тогда же было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 162 УК РФ «Разбой». Фигуранта дела на время следствия суд отправил в следственный изолятор. Ранее гражданин уже привлекался к уголовной ответственности за кражи и незаконный оборот наркотиков. В заключении он в общей сложности провел 10 лет. В последний раз освободился в 2019 году.

И на этот раз суд признал подсудимого виновным в совершении преступления и назначил наказание — четыре года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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