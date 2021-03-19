Экс-главу центра организации работы ж/д станций во Владивостоке за миллионные взятки осудили условно

Суд вынес приговор по уголовному делу бывшему начальнику Владивостокского центра организации работы железнодорожных станций Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фрунзенский районный суд Владивостока вынес приговор по уголовному делу бывшему начальнику Владивостокского центра организации работы железнодорожных станций Дальневосточной дирекции управления движением ОАО «РЖД».

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Приморского края, суд установил, что с 2015 по 2017 год руководитель неоднократно получал взятки от коммерсантов за внеочередную подачу, уборку, обработку вагонов с грузом на железнодорожных станциях, а также ускоренное прохождение рефрижераторных контейнеров с грузом по станциям Приморья. Общая сумма взяток превысила семь миллионов рублей.

Мужчина признан судом виновным в получении взяток в крупных и в особо крупных размерах, но был приговорен к шести годам лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет и штрафу в размере 20 миллионов рублей. Также он был лишен на пять лет права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций. Приговор суда в законную силу не вступил.

В 2019 году уголовные дела были возбуждены еще на двух должностных лиц из структур РЖД во Владивостоке: начальника железнодорожной станции «Владивосток» и замначальника Владивостокского центра организации работы железнодорожных станций. Оба также подозреваются в получении взяток

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