Видео нападения на Константина Шевкина, бывшего пресс-секретаря администрации Находки, опубликовали в сети

Момент нападения на Константина Шевкина. Скриншот видео камеры видеонаблюдения

В Находке совершено нападения на бывшего руководителя отдела по работе со СМИ администрации Находкинского городского округа Константина Шевкина.

Сегодня, 19 марта, около 8 часов утра на Северном проспекте возле дома, где живет Шевкин, неизвестный подбежал к нему со спины и нанес удар в висок, после чего прыснул журналисту в лицо из газового баллончика. Затем нападавший скрылся.

Пострадавшему пришлось обратиться в медицинское учреждение, где поставили диагноз черепно-мозговая травма. Возможно, от более тяжелых последствий Шевкина спасли наушники, которые были на нем в момент удара.

По одной из версий, нападение связано с предстоящими выборами в Находке. Константин Шевкин активно занимается общественной деятельностью, он участник общественного движения «Делаю город лучше» и является сторонником депутата Думы Находки Татьяны Белоноговой.

Напомним, Константин Шевкин 15 лет работал в администрации Находкинского городского округа. В последние годы возглавлял Управление внешних коммуникации округа. Уволился по собственному желанию в октябре прошлого года. Развивает собственный YouTube-канал «Находка-детка», где поднимает различные, в том числе и остросоциальные темы.

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