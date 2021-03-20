Готовы дать 100 тысяч рублей за сведения о поджигателе: директор фитнес-центра в Приморье объявил о поиске информаторов

Возгорание автомобиля произошло около дома № 52 по улице Володарского. Скрин из видео: slava_base

В прошедшую пятницу неизвестный злоумышленник поджёг припаркованную машину Mercedes S-Class, принадлежащую директору популярного фитнес-клуба в Уссурийске. Об этом инциденте рассказал сам владелец автомобиля по имени Вячеслав. В социальных сетях он обратился к местным жителям с просьбой поспособить в наказании преступника. В награду за помощь мужчина предложил 100 тысяч рублей.

Автомобиль, стоимостью порядка трех миллионов рублей, за одну ночь превратился в груду металла. На кадрах, выложенных Вячеславом в сеть, можно увидеть, что пламя нанесло иномарке значительные повреждения. В том, что машину подожгли, владелец абсолютно уверен - есть неоспоримые доказательства.

- Это определенно был поджог, поскольку у нас есть видео с камер наружного наблюдения. Мы хотим в рамках правового поля наказать человека, который это сделал. Если кто-то будет знает какую-то достоверную информацию, которая нам поможет - мы готовы дать 100 тысяч рублей, - обратился Вячеслав к жителям.

Как сообщили в пресс-службе отдела МВД России по Уссурийску, по данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела. На место происшествия выезжали следственно-оперативная группа отдела полиции, сотрудники МЧС. Записи камер видеонаблюдения изъяты.

- Сейчас по факту происшествия сотрудниками полиции проводится проверка. Реализуется комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и розыск лиц, причастных к совершению преступления, - отметили сотрудники полиции.

Кстати, как рассказал Вячеслав на своей личной странице, транспортное средство восстановлению не подлежит.

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