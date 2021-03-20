Правительство Приморья поделилось свежими данными по COVID-19

На 20 марта в регионе зафиксировано 41 753 случая заражения сертельной инфекцией Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Приморье поделился новыми статистическими данными: на 20 марта в регионе зафиксировано 41 753 случая заражения смертельной инфекцией. За сутки эксперты выявили коронавирус еще у 57 человек.

Несмотря на то, что вирус в крае все еще буйствует, есть и положительные новости - за последние 24 часа от коронавируса вылечились 140 местных жителей. Таким образом, с начала эпидемии COVID-19 побороли 37 348 человек.

Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны в обязательном порядке соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» в местах значительного скопления людей, а также сохранение «социальной дистанции» между гражданами в 1,5 метра.

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