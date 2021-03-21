Спешил до закрытия: во Владивостоке Infiniti влетела в алкомаркет

Фото: DPS VL

Во Владивостоке произошла авария. Водитель дорогого кроссовера влетел на своем авто в стеклянные двери магазина. В этот момент из торговой точки выходила женщина, пострадавшую госпитализировали.

Инцидент случился в минувшую субботу. По неизвестным пока причинам автомобиль марки Infiniti протаранил двери алкомаркета в районе улицы Сахалинскаая, 48. Все происходящее зафиксировала камера наружного наблюдения.

Как сообщает сам водители, он просто перепутал педали. В момент аварии из дверей выходила женщина, на которую и пришелся удар. На место происшествия незамедлительно прибыла бригада медиков и госпитализировала пострадавшую. О степени травм не сообщается.

Фото: DPS VL

В обстоятельствах случившегося теперь предстоит разбираться сотрудникам ДПС. О состоянии водителя кроссовера пока ничего не известно, однако в социальных сетях пишут о том, что рулевой явно прибыл в алкомаркет за добавкой, то есть был уже выпившим.

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