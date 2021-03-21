«Он даже не шевелился»: на пешеходном переходе в Приморье сбили мужчину

В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться специалистам Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Приморье произошла авария с участием пешехода. Видео с места происшествия сразу же облетели социальные сети.

Инцидент случился в Уссурийске. В районе улицы Ленинградская дорогу переходил мужчина в военной форме. В этот момент по трассе двигался легковой автомобиль. Судя по всему, погодные условия сыграли с рулевым авто злу шутку: из-за мокрой скользкой трассы водитель не успел затормозить и сбил пешехода, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу. Еще одним фактором могли стать темное время суток и неброская одежда пострадавшего - мужчина был в военной форме.

На место происшествия незамедлительно прибыла бригада скорой помощи и сотрудники ДПС. Авария также спровоцировала автомобильный затор на трассе.

Очевидцы, заснявшие суету на дороге на видео, сообщили, что сбитый парень даже не шевелился, а на лобовом стекле авто остались следы от столкновения. Однако вскоре под постом о происшествии появились комментарии знакомого пострадавшего. Приморец сообщил, что сбитый жив, и с ним все хорошо.

В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться специалистам.

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