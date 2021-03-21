«Врачи от бога погибли»: страшная авария произошла в Приморье

Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

Серьезная авария случилась минувшей ночью в Приморье. Автомобиль врезался в КамАз. Погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Сообщение об аварии поступило в дежурную часть отдела МВД России по городу Артему. Звонивший сообщил о ДТП в районе 16 километра автодороги Владивосток – Находка – порт Восточный. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекции, МЧС, а также бригада скорой медицинской помощи.

Удалось выяснить, что водитель автомобиля марки Subaru Forester двигался со стороны Владивостока в сторону Артема. В какой-то момент рулевой не справился с управление транспорта и буквально влетел в припаркованный у обочины дороги КамАз.

Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

Водитель кроссовера, 47-летний житель Приморья, погиб на месте происшествия. В момент аварии в салоне авто находился еще и 43-летний пассажир. Он также получил травмы, несовместимые с жизнью.

Удар был такой силы, что после столкновения с крупногабаритной техникой кроссовер получил серьезные кузовные и механические повреждения. Автомобиль теперь не узнать - вместо него на трассе образовалась огромная груда железа.

В пресс-службе УМВД России по Приморскому краю сообщают, что стаж вождения погибшего составлял 21 год. В социальных сетях, куда уже просочились жуткие фотографии с места аварии, стало известно, что водитель и пассажир «форика» были врачами от Бога.

- Вечная память, Виталий Валерьевич… Вечная память, Сергей Викторович… Потеря для хирургии... Врачи от бога, - пишут пользователи Инстаграм.

Теперь специалистам предстоит провести ряд экспертиз, дабы установить все обстоятельства происшествия.

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