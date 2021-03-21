«Вот такая вечеринка»: в центре Владивостока подростки на дорогом авто врезались в автобусную остановку

Фото: dps.control

Во Владивостоке произошла авария с участием элитного авто. Фотографии с места происшествия уже облетели социальные сети.

Инцидент случился минувшей ночью в районе улицы Светланская. По рассказам очевидцев, дорогой автомобиль марки Mercedes сначала протаранил кроссовер Nissan Juke, а после – врезался в автобусную остановку. К счастью, при ДТП из людей никто не пострадал, чего не скажешь о самих транспортных средствах.

Фото: dps.control

Владелицей элитной иномарки оказалась девушка. Однако за рулем была не она. Виновник «торжества» от прохождения медицинского освидетельствования отказался.

Участников аварии в социальных сетях уже успели окрестить «золотой молодежью» и «золотыми пеленками России». Жалости к экипажу «мерина» никто из комментаторов не проявил. Напротив, ситуация вызвала лишь только гнев в адрес буйной молодежи.

В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться сотрудникам ДПС.

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