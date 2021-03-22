Во Владивостоке возбудили уголовное дело на мужчину, ударившего полицейского прямо в отделе полиции

Следком возбудил уголовное дело против жителя Владивостока, ударившего полицейского Фото: Михаил ФРОЛОВ

Следственный комитет во Владивостоке возбудил уголовное дело против 35-летнего мужчины за применение насилия в отношении представителя власти.

15 марта гражданина доставили в отдел полиции на острове Русский за совершение административного правонарушения, а именно за то, что он избивал свою супругу. Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Приморскому краю, когда мужчина находился в изоляторе, он умудрился руками вырвать решетку вентиляции.

В ответ на требования сотрудника полиции прекратить портить имущество, задержанный нанес стражу порядка удар руками в область груди, после этого схватил полицейского за руки.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Сейчас расследование продолжается, проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, закрепление доказательственной базы и предъявление обвинения.

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