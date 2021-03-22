В Приморье с помощью квадрокоптера пытались переправить в колонию мобильные телефоны

Для доставки телефонов в ИК-22 злоумышленники пытались использовать дрон Фото: pixabay.com

В Приморье сотрудники оперативного отдела исправительной колонии ИК-22 задержали троих граждан, которые при помощи квадрокоптера пытались совершить переброску на режимную территорию запрещенных предметов. Небольшой летательный аппарат, по замыслу злоумышленников, должен был доставить их товарищам в неволе два мобильных телефона и две сим-карты к ним.

Как сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краю, запрещенные предметы были изъяты. На место были вызваны сотрудники полиции.

В отношении нарушителей составлены протоколы об административном правонарушении для передачи в суд. Передача запрещенных предметов на территорию учреждений УИС влечет за собой административную ответственность.

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