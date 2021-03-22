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Общество22 марта 2021 9:48

У водителя фуры из Приморья таможня на границе с Китаем конфисковала более 20 тысяч долларов США

Кроме того, за попытку контрабанды валюты на шофера наложили штраф
Никита СЕРГЕЕВНикита СЕРГЕЕВ
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Контрабанду валюты 20 тысяч 100 долларов обнаружили уссурийские таможенники в пункте пропуска МАПП "Пограничный". Фото: пресс-служба Уссурийской таможни

20 тысяч 100 долларов США (около 1,5 миллиона рублей) пытался незаконно вывезти в Китай водитель большегрузного автомобиля. Валюту обнаружили уссурийские таможенники совместно с Пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю, когда фура пересекала границу в пункте пропуска МАПП «Пограничный».

Доллары были найдены при проведении таможенного осмотра кабины машины в сумке водителя. О том, что денежные средства необходимо декларировать, мужчина знал, поэтому прятал их в рюкзаке среди личных вещей, сообщает пресс-служба Уссурийской таможни.

За контрабанду наличных денежных средств в крупном размере Уссурийская таможня возбудила уголовное дело по части 1 статьи 200.1 УК РФ.

Шофер признал вину в совершенном преступлении и районный суд назначил ему штраф — 30 тысяч рублей. Кроме того, принято решение о конфискации валюты и обращении ее в собственность государства.

СПРАВКА

По законодательству России единовременно ввозимые или вывозимые наличные денежные средства на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США, подлежат таможенному декларированию в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму перемещаемых наличных денежных средств.

Уголовная ответственность наступает за незаконное перемещение наличных денег, сумма которых двукратно превышает размер, разрешенной суммы к перемещению без декларирования.

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