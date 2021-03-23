Смертью завершился наезд автобуса на жительницу Уссурийска, шедшую по пешеходному переходу

Место, где произошло ДТП в Уссурийске. Фото: пресс-служба ОМВД России по городу Уссурийску

В Уссурийске полиция проводит проверку по дорожно-транспортному происшествию, из-за которого погиб пешеход.

ДТП произошло днем в районе дома № 157 на улице Некрасова. 59-летний водитель вел городской рейсовый автобус марки Hyundai Аero Сity со стороны улицы Орджоникидзе. Прямо на регулируемом пешеходном переходе шофер сбил на женщину, переходившую дорогу.

78-летняя жительница Приморья получила черепно-мозговую травму и была госпитализирована в реанимационное отделение местной больницы, где позже скончалась.

По данным пресс-службы УМВД России по Приморскому краю, стаж вождения машины у водителя автобуса составляет 37 лет. В этом году мужчину к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекали. В его крови алкоголь обнаружен не был.

Хотя в момент ДТП в салоне автобуса находились пассажиры, по счастью, медицинская помощь никому не понадобилась.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства смертельного происшествия и причины, которые к нем привели. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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