С 28 марта авиакомпания «Аврора» перейдет в Приморье на летнее расписание полетов

Самолеты воздушного перевозчика. Фото: пресс-служба авиакомпании "Аврора"

Авиакомпания «Аврора» переходит на летнее расписание полетов, которое будет действовать с 28 марта по 30 октября 2021 года.

Как сообщает пресс-служба компании, в рамках летнего расписания будут осуществляться полеты из трех базовых аэропортов: Южно-Сахалинска, Владивостока, Хабаровска.

Сеть внутрироссийских рейсов авиакомпании «Аврора» из Владивостока представлена городами Южно-Сахалинск, Хабаровск и Петропавловск-Камчатский. Эти рейсы будут выполняться ежедневно. Также с 30 апреля пять раз в неделю будут выполняться рейсы из Владивостока в Красноярск.

В летнем расписании компании есть внутрикраевые рейсы по девяти маршрутам из Владивостока:

— в Дальнегорск 7 раз в неделю, в пик летнего сезона — 10,

— в Терней 7 раз в неделю,

— в Кавалерово 7 рейсов в неделю, в пик сезона — 10 рейсов,

— в Дальнереченск в пиковый период — 2 рейса в неделю,

— в Пластун 2 рейса в неделю, в пик 3 рейса в неделю,

— в Преображение 5 рейсов в неделю.

— из Тернея 4 раза в неделю будут выполняться рейсы в Светлую,

— по одному рейсу — в Амгу и Единку, в пик сезона в Единку — 2 раза в неделю.

На международных направлениях в предстоящем летнем сезоне «Аврора» продолжит выполнение рейсов из Владивостока в Токио (аэропорт Нарита) по воскресеньям и с 21 апреля возобновит выполнение рейсов из Владивостока в Сеул по средам.

Полеты в летнем расписании «Авроры» будут осуществляться на современных комфортабельных воздушных судах ведущих мировых производителей: Airbus A319, DHC-8, DHC-6.

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