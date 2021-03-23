«Разворотило всю морду, страховки не хватит». Во Владивостоке Subaru протаранил джип на встречке

Серьезное ДТП во Владивостоке. Фото: Instagram/AK_VDK, dps_vl

ДТП с участием двух авто произошло при выезде со Снеговой пади на объездную дорогу Владивостока. Как уверяют очевидцы, водителя Subaru занесло на скользком участке трассы, и машина на всем ходу протаранил Toyota Land Cruiser, движущийся во встречном направлении. После чего авто виновницы отбросило в леерное ограждение.

Subaru вылетел на встречную полосу. Фото: Instagram/AK_VDK, dps_vl

Владелице Subaru в срочном порядке понадобилась помощь медиков, женщину госпитализировали на скорой. Разбитые авто заняли часть проезда, поэтому на аварийном участке сейчас затруднено движение.

Разбитые авто серьезно осложнили проезд. Фото: Instagram/AK_VDK, dps_vl

«Там из леса стекает талая вода и утром она превращается в лед. Унесло», «Скоростной режим соблюдать надо, тогда скользких участков дороги на пути меньше встречаться будет. Не жалко! Сам без машины остался, ещё и Прадо отремонтирует. Поделом»,«Разворотило всю морду, страховки не хватит, придется добиваться выплат через суд. Муторно и Долго», – комментируют в сети горожане.

Во всех подробностях аварии теперь предстоит разобраться специалистам.

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