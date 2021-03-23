Мэрия Владивостока инициировала обсуждение проекта на Каспийской, 5, где горожане уже два года воюют с застройщиком

Возможно, на участке в районе улицы Каспийской будут строить сразу два здания. Фото: сайт 111bashni.ru

На официальном сайте мэрии появилось постановление главы города «О проведении общественного обсуждения по проекту планировки территории и проекту межевания территории в районе ул. Каспийская, 5 в городе Владивостоке».

Речь идет о том самом участке земли в районе «Зари», из-за которого уже несколько лет жители домов на улицах Кирова и Чапаева ведут борьбу со строительной компанией «Специализированный застройщик «Талан-Владивосток».

Землю строители приобрели через аукцион, устроенный в 2018 году федеральным земельным оператором «Дом. рф». Объявление о начале строительства было сделано застройщиком весной 2019 года. Однако горожане не пожелали мириться с возведением в своем районе двух 30-этажных зданий, для которых, по их мнению, в этом месте нет ни дорог, ни парковочных мест, ни социальных учреждений. Проводились акции протеста, писались обращения к городским властям, выдвигалось требование провести референдум о возвращении земли государству и обустройстве на участке сквера.

В том же 2019 году местные жители даже писали письмо президенту Путину с просьбой аннулировать аукцион и договор о продаже участка.

Место будущей стройки на сайте компании. Официальный сайт застройщика «Талан» владивосток.талан.рф

Сейчас на сайте компании «Талан-Владивосток» размещена информация, что на участке, расположенном «в непосредственной близости от улицы Чапаева, дом 8» планируется комфортабельный многоквартирный дом высотой 20-25 этажей на 380 квартир.

Новым решением глава Владивостока Олег Гуменюк постановляет провести общественное обсуждение по проекту, для чего проект разместят на официальном сайте города.

«Срок проведения обсуждения исчисляется со дня оповещения о начале проведения общественного обсуждения до дня опубликования заключения о результатах общественного обсуждения и составляет 22 дня», — говорится в постановлении.

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