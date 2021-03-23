Моряк привез контрабандой из Кореи во Владивосток 93 бутылки алкоголя и 50 блоков сигарет

Часть контрабанды, обнаруженной на судне, прибывшем во Владивосток из Республики Корея. Фото: пресс-служба ДВТУ

Контрабандный алкоголь и сигареты общей стоимостью около 355 тысяч рублей обнаружили на судне сотрудники Дальневосточной оперативной таможни.

Судно прибыло во Владивосток из Пусана (Республика Корея). 93 бутылки алкоголя и 50 блоков сигарет были спрятаны в каюте, в которой никто не проживал, в кормовой части теплохода. Однако все же удалось выяснить, что контрабанда принадлежала одному из членов экипажа.

Всего было обнаружено 45 бутылок винного напитка «JINTRO HOUS WINE», 12 бутылок коньяка «Baron Otard VSOP», 24 бутылки коньяка «Courvoisier VSOP», а также 50 блоков сигарет «Esse Change».

Как сообщает отдел по связям с общественностью ДВТУ, в поданной декларации о личных вещах у членов экипажа данные товары не были заявлены.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 200.2 УК РФ «Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачной продукции, совершенная в крупном размере». Моряк, решивший нажиться на незаконной перевозке, теперь рискует получить до миллиона рублей штрафа или даже лишиться свободы на срок до пяти лет. Контрабандный товар, естественно, конфискован.

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