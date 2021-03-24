«Сказала, выпила глоток». Во Владивостоке женщина на Rav врезалась в столб и вылетела с косогора

Водителю понадобилась помощь медиков. Фото: Instagram/dps_vl

Серьезное ДТП разыгралось во вторник вечером во Владивостоке. Недоезжая остановки общественного транспорта «Заря» автолюбительница не справилась с управлением, вылетела на тротуар и протаранила столб. После чего машина ушла под откос, несколько раз перевернувшись.

Авто вылетело с косогора, кувыркаясь. Фото: Instagram/dps_vl

Авария произошла при въезде в город. ДТП мельком попало в прицел видеорегистратора автомобилиста, движущегося в попутном направлении. Очевидцы поспешили на помощь к пострадавшей.

– Сразу побежали к машине. В машине женщина, приблизительно 35 – 40 лет. Ехала одна. В авто чувствовался запах спиртного, увидели в салоне пакет с пивом. Женщина сказала, что выпила глоток. Вызвали скорую, она сильно ударилась головой, – поделился в сети свидетель.

Алкогольное опьянение у дамы заподозрили и сотрудники ГИБДД, прибывшие на место столкновения. Однако верность это теории станет известна лишь после экспертизы.

К счастью, в момент ЧП на тротуаре не было людей. Что касается машины – она уничтожена. Восстанавливать Toyota Rav попросту нецелесообразно. Во всех подробностях аварии сейчас разбираются специалисты.

Машина получила серьезнейшие повреждения. Фото: Instagram/dps_vl

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