«Вот это замес». Водитель джипа, перепутав педали, устроив массовое ДТП во Владивостоке

Сильнее всего досталось Fuga. Фото: Instagram/AK_VDK, dps_vl

Серьезное ДТП произошло в районе дома №19 на улице Шошина во Владивостоке. Участниками массовой аварии стали сразу 4 авто. При этом автомобиль виновника практически не получил кузовных повреждения.

Водитель Toyota Surf двигался задним ходом. Как уверяют очевидцы, вместо того, чтобы затормозить, мужчина резка нажал на газ, судя по всему, перепутав педали. Джип врезался в припаркованный Nissan Fuga, который покатился на Toyota Vitz. Последней в веренице подбитых авто стала Mazda Demio.

Fuga откинуло на малолитражку. Фото: Instagram/AK_VDK, dps_vl

Авто троих невольных участников ДТП серьезно пострадали, а сам Surf благодаря фаркопу и запаске оказался практически цел, не считая слегка замятого глушителя и царапин на заднем бампере.

Виновник отделался легкими повреждениями. Фото: Instagram/AK_VDK, dps_vl

Во всех подробностях предстоит разобраться полицейским.

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