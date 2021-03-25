«Это противотанковый ров?» Прокладка ЛЭП во Владивостоке закончилась ДТП

Малолитражка провалилась в вырытую траншею. Фото: предоставлено очевидцами

В неприятной ситуации на мысе Чуркин во Владивостоке оказался водитель малолитражки. Невнимательность автомобилиста привела к тому, что машина угодила в траншею, вырытую для прокладки резервной кабельной линии в Первомайском районе города.

ЧП произошло на улице Калинина. Судя по кадрам от очевидцев, водитель Nissan Note снес знаки о проведении работ и ограждения, после чего угодил в яму. Благо, глубина у нее небольшая, но застряла малолитражка основательно.

Стоит отметить, что работы по прокладке ЛЭП в Первомайском районе начались 3 февраля. На данный момент энергетики выполнили около 50% от запланированного объема. Общая протяженность линии, которая поможет повысить энергонадежность составит почти 4 километра. Напомним, во время «ледяного апокалипсиса» Чуркин оказался обесточен.

Что касается самого ДТП, на месте сейчас работают полицейские, которым предстоит выяснить все подробности. Из-за аварии и ремонтных работ на участке собралась внушительная пробка.

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