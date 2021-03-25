Губернатор Приморья Кожемяко в Беларуси принял участие в мясном форуме

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко на V Экспортном форуме «Беларусь мясная» Фото: Правительство Приморского края

24 марта губернатор Приморья Олег Кожемяко в Минске принял участие в V Экспортном форуме «Беларусь мясная». Глава региона призвал производителей республики Беларусь наращивать сотрудничество с предпринимателями Приморья.

Как сообщает пресс-служба правительства края, первый день рабочего визита приморской делегации был посвящен вопросам сотрудничества в сфере сельского хозяйства. Экспортный форум «Беларусь мясная» собрал специалистов в области мясопереработки и птицеводства. Обсуждались актуальные вопросы производства и повышения качества мясной продукции и расширения географии экспортных поставок.

— Приморцы с удовольствием выбирают белорусскую продукцию, доверяя ее высокому качеству, экологичности и используемым в стране современным технологиям. Наши торговые сети наращивают сотрудничество с предпринимателями Республики Беларусь, что позволяет увеличивать объемы экспортной продукции в регионе, — сообщил Олег Кожемяко участникам форума.

По словам губернатора Приморья, в 2020 году оборот торговых сетей края по реализации товаров Республики Беларусь составил 217 миллионов рублей. За два месяца 2021 года, несмотря на пандемию, продано белорусских товаров почти на 100 миллионов рублей.

Делегация Приморья намерена также посетить несколько сельскохозяйственных и машиностроительных предприятий Белоруссии.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14